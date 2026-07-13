Iran Military Warning: हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान: अमेरिका ने दखल दिया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में भड़क सकता है नया संकट

Iran Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। ईरानी सशस्त्र बलों के संयुक्त कमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका को हॉर्मुज़ के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि जो देश अमेरिका को सैन्य या लॉजिस्टिक सहायता देंगे, उन्हें भी संभावित संघर्ष का हिस्सा माना जाएगा।