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Iran Military Warning: हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान: अमेरिका ने दखल दिया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में भड़क सकता है नया संकट

Strait of Hormuz News: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सख्त चेतावनी दी है। तेहरान का कहना है कि किसी भी तरह का सैन्य या रसद सहयोग उसकी संप्रभुता के खिलाफ माना जाएगा। इस बयान ने वैश्विक तेल आपूर्ति और पश्चिम एशिया की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 13, 2026

Iran Military Warning

Iran Military Warning: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान की दो टूक, अमेरिका को चेतावनी; सहयोगी देशों को भी दी खुली धमकी (फोटो सोर्स: Iran Flash News)

Iran Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। ईरानी सशस्त्र बलों के संयुक्त कमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका को हॉर्मुज़ के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि जो देश अमेरिका को सैन्य या लॉजिस्टिक सहायता देंगे, उन्हें भी संभावित संघर्ष का हिस्सा माना जाएगा।

(सोर्स: aljazeera.com)

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Updated on:

13 Jul 2026 07:35 pm

Published on:

13 Jul 2026 07:26 pm

Hindi News / World / Iran Military Warning: हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान: अमेरिका ने दखल दिया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में भड़क सकता है नया संकट

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