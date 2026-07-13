Saudi Airstrikes Yemen: यमन में फिर भड़का युद्ध, सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब ने किया हमला

स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। एयरपोर्ट पर पहले से ही उड़ानें सीमित थीं। अब हमलों के बाद हवाई अड्डा पूरी तरह बंद हो गया है। आम नागरिकों को दवाइयां, खाना और मदद पहुंचाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। यमन पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक झेल रहा है, जहां लाखों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं।