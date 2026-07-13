कुवैत ने ईरान के टारगेट को निशाना बनाया, जॉर्डन ने 4 मिसाइलें गिराईं; अमेरिका ने युद्ध में अपनाई नई स्ट्रेटेजी

कुवैत सशस्त्र बलों ने पोस्ट में कहा गया, 'कुवैत की फौज अभी कुवैत के हवाई क्षेत्र में दुश्मन के एयर टारगेट को निशाना बना रही है।' सेना ने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान असल में एयर डिफेंस सिस्टम के हमले रोकने की वजह से 'धमाकों की आवाज' सुनाई दे रही थी। पोस्ट में कहा गया है, 'कुवैत सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने घोषणा की है कि सुनाई देने वाली कोई भी विस्फोट की आवाज एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के हमलों को रोकने का परिणाम है।" इसमें जनता से आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आह्वान किया गया है और उनसे "संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने" का आग्रह किया गया है।