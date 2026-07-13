US Iran Conflict: अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पहुंचा रूस का ‘कयामत का विमान’, अमेरिका-ईरान टकराव के बीच बड़ा संकेत

Russia Sends Aircraft to Iran: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में हालात अब नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। इस बेहद संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर रूस ने सीधे तौर पर एंट्री ले ली है। क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) ने अपना सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी विमान 'Tupolev Tu-214PU' तेहरान भेज दिया है। इसे सैन्य विशेषज्ञ रूस का 'डूम्सडे विमान' यानी कयामत का विमान कह रहे हैं।