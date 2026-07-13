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US Iran Conflict: अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पहुंचा रूस का ‘कयामत का विमान’, अमेरिका-ईरान टकराव के बीच बड़ा संकेत

Russia Doomsday Aircraft: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच, मॉस्को ने तेहरान में अपना सबसे खतरनाक फ्लाइंग कमांड पोस्ट उतार दिया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 13, 2026

Russia Sends Aircraft to Iran

Russia Sends 'Doomsday' Aircraft to Iran : रूस का 'डूम्सडे प्लेन' तेहरान पहुंचा, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव (फोटो सोर्स: wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-204)

Russia Sends Aircraft to Iran: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में हालात अब नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। इस बेहद संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर रूस ने सीधे तौर पर एंट्री ले ली है। क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) ने अपना सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी विमान 'Tupolev Tu-214PU' तेहरान भेज दिया है। इसे सैन्य विशेषज्ञ रूस का 'डूम्सडे विमान' यानी कयामत का विमान कह रहे हैं।

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Updated on:

13 Jul 2026 12:20 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:20 pm

Hindi News / World / US Iran Conflict: अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पहुंचा रूस का ‘कयामत का विमान’, अमेरिका-ईरान टकराव के बीच बड़ा संकेत

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