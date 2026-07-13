धमाकों से दहलाने के बाद ईरान बोला:’हां! हमने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए’

आईआरजीसी ने कहा कि दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया, और दावा किया कि उसके एयरोस्पेस फोर्सेज ने 'हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटी, पी-8 विमान वाले हैंगर और अमेरिकी सैन्य ड्रोन कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर' पर हमला किया। तीसरे चरण में, आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल-सलेम एयरबेस पर ईंधन टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है, साथ ही अहमद अल-जाबेर एयरबेस पर एक "रणनीतिक एफपीएस रडार प्रणाली' भी नष्ट कर दी है। आईआरजीसी ने कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई जारी है और इसके परिणाम आगामी बयानों में घोषित किए जाएंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी केंद्रीय कमान ने रविवार को ईरान में कई स्थानों पर आक्रामक सटीक हमलों की एक बड़ी लहर शुरू की, जिसमें तेहरान की अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बाधित करने की क्षमता कमजोर करने के लिए दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।