US-Israel War के बीच बड़ा खुलासा, ईरान ने तैयार किए नए ड्रोन और मिसाइल, 40 दिनों में किए 100 जवाबी हमले

ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि जिसे वह रमजान युद्ध कहते हैं, उसके अंतिम चरण में ईरान ने ऐसे नए ड्रोन इस्तेमाल किए जिन पर पहले से रिसर्च चल रही थी। इन ड्रोन को युद्ध के बीच ही तेजी से विकसित कर सेवा में शामिल कर लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये नए ड्रोन पहले के Arash-2 जैसे मॉडलों से ज्यादा आधुनिक और सटीक हैं। उनके मुताबिक, आने वाले समय में इनकी तकनीकी क्षमताओं के बारे में जनता को भी जानकारी दी जाएगी।