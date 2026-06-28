Russia-Ukraine War: अब भारी पड़ रहा यूक्रेन? जेट तबाह होने के बाद रूस के दो और तेल रिफाइनरियों को ड्रोन से उड़ाया

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रातभर में 213 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। हालांकि, तेल संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों तक ड्रोन पहुंचने से यह संकेत मिला कि कुछ यूक्रेनी ड्रोन रूसी सुरक्षा व्यवस्था को पार करने में सफल रहे। जेलेंस्की ने अपने संदेश के अंत में यूक्रेनी सेना और सहयोगी देशों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, इन नतीजों के लिए योद्धाओं का धन्यवाद! मैं उन सभी का आभारी हूं जो हमारी मदद करते हैं। यूक्रेन की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति संविधान की ताकत को भी मजबूत करता है।