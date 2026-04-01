भारतीय सेना के टी-72 और T-90 टैंकों की बढ़ेगी क्षमता, 975 करोड़ रुपए की डील पर हुए हस्ताक्षर

Defence Ministry signs TRAWL Assembly for T-72 and T-90 tanks: भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली खरीदने का फैसला किया और इसके लिए लगभग 975 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किए गए।