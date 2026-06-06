18 हजार करोड़ का तोहफा: पर्यावरण के लिए दक्षिण गुजरात की खुली किस्मत, पीएम मोदी ने दी प्रोजेक्ट्स की सौगात!

केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सामने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए बताया कि पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने सबसे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने वहां अपनी पूजनीय माता जी की स्मृति में एक पौधा लगाया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौटकर भी उन्होंने कई जगह पेड़ लगाए। गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने पर्यावरण की रक्षा को एक बेहद भावुक और पारिवारिक अभियान में बदल दिया है, जिससे देश का हर व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ रहा है।