डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ‘दो सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का कई बार उल्लंघन कर चुका है ईरान’

‘एक्सियोस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कथित तौर पर ईरानी वार्ता टीम को इस्लामाबाद की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से बुधवार को होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता के एक नए दौर की संभावना का संकेत मिलता है, जबकि दोनों देश आसन्न युद्धविराम की समय सीमा से पहले एक-दूसरे को धमकियां देना जारी रखे हुए हैं।