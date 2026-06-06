Cockroach Janta Party Protest: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की उठी मांग, धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा इस्तीफा

Cockroach Janta Party Protest: नीट और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे विवादों के बीच आज शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों छात्र, युवा और अभिभावक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए जाने के नारे भी गूंजे हैं।