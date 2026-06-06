6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Cockroach Janta Party Protest: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की उठी मांग, धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा इस्तीफा

CJP Protest Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित CJP के प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगे और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाने की मांग भी उठी। NEET और CBSE विवादों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक प्रदर्शन में शामिल हुए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 06, 2026

Cockroach Janta Party Protest

Cockroach Janta Party Protest (Image: Viral on X)

Cockroach Janta Party Protest: नीट और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे विवादों के बीच आज शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों छात्र, युवा और अभिभावक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए जाने के नारे भी गूंजे हैं।

इस प्रदर्शन का नेतृत्व CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया। बाद में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की।

क्या है प्रदर्शन की मुख्य मांग?

हाल के सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद, CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर उठे सवाल और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ी है।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

जंतर-मंतर पर उमड़ी भीड़

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि कुछ लोगों के हाथों में तिरंगा और फूल भी दिखाई दिए। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

सोनम वांगचुक के समर्थन में लगे नारे

प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने 'सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ' के नारे लगाए। वांगचुक के मंच पर पहुंचने के बाद यह मांग और तेज होती दिखाई दी। सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा सुधार और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल पर काम करते रहे हैं। उन्होंने पहले भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।

सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

प्रदर्शन में शामिल होने से पहले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर कहा था कि यदि शिक्षा व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां सामने आती हैं तो किसी भी जिम्मेदार मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उनकी चिंता केवल NEET या CBSE विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। वांगचुक के मुताबिक, पिछले कई दशकों से वे दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

अभिजीत दीपके ने सरकार से मांगी जवाबदेही

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही समस्याओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है।

दीपके ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जा सकते हैं, लेकिन युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील भी की है।

कई संगठनों और नेताओं का मिला समर्थन

प्रदर्शन को विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन मिला। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी आंदोलन का समर्थन किया है।

इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी प्रदर्शन में पहुंचे युवाओं के लिए एक कविता शेयर की थी। कई अभिभावकों और छात्रों ने मंच से अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई।

कैसे चर्चा में आई CJP?

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यह सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई है। संगठन खुद को 'युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा और युवाओं की आवाज' बताता है।

CJP का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन अब तक का उसका सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है।

फिलहाल प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। वहीं, सोनम वांगचुक के समर्थन में लगे नारों ने इस प्रदर्शन को नई चर्चा दे दी है।

Cockroach Janata Party Protest: ‘तुम सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हो, हमें नहीं’, अभिजीत दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Cockroach Janata Party Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jun 2026 04:32 pm

Published on:

06 Jun 2026 04:19 pm

Hindi News / National News / Cockroach Janta Party Protest: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की उठी मांग, धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी का मिशन 'एक पेड़ मां के नाम'

Union Minister Piyush Goyal planting a tree for sustainability,Minister Piyush Goyal participating in the green initiative.
राष्ट्रीय

मां और उसके लिवइन पार्टनर पर लगा 5 साल की मासूम की हत्या का आरोप, घटना के बाद फरार हुई महिला

Crime News
राष्ट्रीय

Cockroach Janata Party Protest में सोनम वांगचुक ने सरकार का क्यों किया धन्यवाद? जानें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कहा

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

बंगाल में राशन कार्डों की बड़ी जांच, 63 लाख संदिग्ध लाभार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी में शुभेन्दु सरकार

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

‘धर्मेंद्र प्रधान पांच बजे तक दे इस्तीफा’, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दी डेडलाइन

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.