‘चीन ही है वो देश जो यूक्रेन युद्ध में रूस को बनाए हुए है’, NATO के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर का बड़ा बयान

इस बीच युद्ध को लेकर नाटो के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन के समर्थन के बिना रूस इतने लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। बाउर ने आरोप लगाया कि भले ही चीन सीधे हथियार देने से इनकार करता हो, लेकिन वह रूस को हथियार बनाने के लिए जरूरी संसाधन और सामग्री उपलब्ध करा रहा है। खुलासे में उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में रूस NATO पर हमला करने का फैसला करता है, तो उसका असली निर्णय मॉस्को नहीं बल्कि बीजिंग में होगा।