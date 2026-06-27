27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘चीन ही है वो देश जो यूक्रेन युद्ध में रूस को बनाए हुए है’, NATO के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर का बड़ा बयान

Russia-Ukraine War: नाटो के पूर्व चेयरमैन एडमिरल रॉब बाउर ने दावा किया कि चीन के समर्थन से ही रूस युद्ध जारी रख पा रहा है। उनका कहना है कि इस संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को मिल रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 27, 2026

Russia Ukraine War

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर। AI जनरेटेड फोटो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Russia-Ukraine War Update: रूस-यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही देश एक पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन ने अपने सबसे भरोसेमंद लंबी दूरी की FP-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के वोल्गोग्राड स्थित टाइटन-बैरिकेड्स प्लांट पर सटीक हमला किया। देखें वीडियो-

इस बीच युद्ध को लेकर नाटो के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन के समर्थन के बिना रूस इतने लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। बाउर ने आरोप लगाया कि भले ही चीन सीधे हथियार देने से इनकार करता हो, लेकिन वह रूस को हथियार बनाने के लिए जरूरी संसाधन और सामग्री उपलब्ध करा रहा है। खुलासे में उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में रूस NATO पर हमला करने का फैसला करता है, तो उसका असली निर्णय मॉस्को नहीं बल्कि बीजिंग में होगा।

बाउर के मुताबिक, रूस और चीन की साझेदारी में अब रूस धीरे-धीरे पार्टनर बनता जा रहा है। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा चीन को मिल रहा है।

चीन-रूस के विमान दक्षिण कोरिया के हवाई सीमा में हुए दाखिल

इस बीच चीन-रूस की साझेदारी और साथ काम करने को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि चीन और रूस के करीब 10 सैन्य विमान कुछ समय के लिए उसके कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुए और फिर वापस लौट गए। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार, इन विमानों में बमवर्षक और लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि, उन्होंने दक्षिण कोरिया की वास्तविक हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया।

सेना ने बताया कि जैसे ही इन विमानों की गतिविधि का पता चला, वायुसेना के लड़ाकू विमानों को तुरंत अलर्ट पर भेज दिया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। अधिकारियों का मानना है कि यह घटना चीन और रूस के संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो सकती है।

दक्षिण कोरिया ने स्पष्ट किया कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन किसी देश का आधिकारिक हवाई क्षेत्र नहीं होता। यह एक निगरानी क्षेत्र है, जहां विदेशी विमानों से पहले अपनी पहचान बताने की उम्मीद की जाती है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचा जा सके।

यह पहली बार नहीं है। पिछले साल भी चीन और रूस के नौ सैन्य विमान इसी क्षेत्र में दाखिल हुए थे। उस समय दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। 2019 से चीन और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान साल में एक-दो बार ऐसी उड़ानें भरते रहे हैं।

जिस मामा-मामी के भरोसे विशाल अग्रवाल शादी के लिए हुए थे राजी, उन्होंने पुलिस को बताया सिया और केतन का सच

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Pune Murder Case, Ketan Agarwal News, Siya Goyal Latest News, Chetan Chaudhary, Lohagad Fort Murder, Ketan Agarwal Family, Siya Goyal Uncle Statement,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

27 Jun 2026 10:00 pm

Hindi News / World / ‘चीन ही है वो देश जो यूक्रेन युद्ध में रूस को बनाए हुए है’, NATO के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Attack in Karachi: पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग

rapid gunfire at the Pakistani Rangers office
विदेश

हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का अल्टीमेटम, लेबनान में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, दो लोगों की मौत और कई घायल

Hezbollah warns Israel
विदेश

सेशेल्स में 194 साल के ‘जोनाथन’ से मिले पीएम मोदी, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीव को अपने हाथों से खिलाया खाना

PM Modi Feeds Jonathan Tortoise
विदेश

यूक्रेन के हमले का रूस ने लिया करारा बदला: मार गिराया जेट, पायलट भागकर बचाई जान

Russia attacks Ukraine airforce, Ukrainian MiG-29 destroyed, Voznesensk airfield strike, Mykolaiv region attack, Geran-4 loitering munition, Russian suicide drone, Poltava region plane crash, fighter jet refueling shelter, Russia Ukraine war 2026,
विदेश

PM Modi Seychelles Visit: पीएम नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के मायने, इससे भारत को क्या लाभ होगा, जानिए

PM Modi Seychelles Visit News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.