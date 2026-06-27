जिस कारखाने से हथियार बनाकर दुनिया को बेचता है रूस, अब उसी को यूक्रेन ने कर दिया तबाह, देखें वीडियो

कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट साझा किया है। उन्होंने बताया कि

पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 15 इलाकों पर लगातार हमले किए हैं। इनमें खेरसॉन, जापोरिज्जिया, प्रमुख शहर खार्किव और सुमी जैसे सिटी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लगभग हर दिन ड्रोन, बम और मिसाइलों से हमला किया गया। आम लोगों के घरों और जरूरी नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिससे कई लोगों की मौत हुई और हमें भारी नुकसान हुआ।