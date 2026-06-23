पुतिन का बड़ा बयान: यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए तैयार रूस, बताया किन समझौतों के आधार पर हो सकती है बातचीत

Russia Ukraine Peace Talks: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर शांति वार्ता की चर्चा तेज हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह वार्ता इस्तांबुल और एंकोरेज में हुई चर्चाओं के साथ-साथ जमीनी हकीकतों के आधार पर होनी चाहिए। पुतिन ने यह भी दावा किया कि बातचीत की प्रक्रिया यूक्रेन की पहल पर ही बाधित हुई थी।