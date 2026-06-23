क्या ईरान ने बना ली है ड्रोन बनाने वाली टेक्नोलॉजी? मार कर गिराए गए F-15 के अमेरिकी पायलट ने बताया आंखो देखा हाल

अप्रैल 2026 में दोनों देशों के संघर्ष के बीच एक खबर आई थी कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को ईरान ने मार गिराया है। इस विमान में 2 पायलट थे। जिसमे से एक पायलट को अमेरिका ने घटना के कुछ घंटों के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित निकाल लिया था, वहीं दूसरे क्रू मेंबर को निकालने के लिए एक दिन से भी ज्यादा का समय लग गया था। अब इसी क्रू मेंबर (पायलट) ने ईरान में उस दरमियान जो कुछ भी देखा उसने अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों के बीच हलचल बढ़ा दी है।