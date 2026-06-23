China Navy: चीन ने पानी में ताकत दिखाई, घातक पनडुब्बियों की संख्या और रेंज बढ़ाई,पड़ोसी देश चौंके

चीन वर्तमान में इस तरह के घातक पनडुब्बी हथियारों के उत्पादन के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और नए हथियार नियमित रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीनी पनडुब्बियों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, लेकिन 31 मई को शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड में फिटिंग-आउट बेसिन में एक रहस्यमय नए प्रकार की पनडुब्बी के अस्तित्व का पता चलने पर उपग्रह चित्रों से इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठा। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पाल नहीं है, जिसे पुराने समय में 'कॉनिंग टॉवर' कहा जाता था। जियांगनान शिपयार्ड में नाव का स्थान दिलचस्प है, क्योंकि इस साइट पर पहले कभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण नहीं किया गया है ।