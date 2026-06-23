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China Navy: चीन ने पानी में ताकत दिखाई, घातक पनडुब्बियों की संख्या और रेंज बढ़ाई,पड़ोसी देश चौंके

Chinese submarine: चीन की नौसेना ने अत्याधुनिक व घातक पनडुब्बियों की संख्या और रेंज बढ़ा कर अपनी ताकत दिखा दी है। इसके बाद पड़ोसी और दुश्मन देशों ने भी अपनी तै​यारियां तेज कर दी हैं।

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भारत

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MI Zahir

Jun 23, 2026

China Navy Power News

चीनी नेवी की न्यूक्लियर-पावर्ड टाइप 094A जिन-क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। (फोटो : ANI )

Chinese Navy Expands Underwater submarines : चीन की नौसना ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। उसने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और दुनिया में कहीं भी तैरने वाली घातक पनडुब्बियों की संख्या रेंज बढ़ा कर दुश्मन देशों को चौंका दिया है। उसकी यह ताकत कोरिया और अमेरिका के लिए घातक हो सकती है। ध्यान रहे कि पनडुब्बियां दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की तरह रेंज, सहनशक्ति और पेलोड क्षमता किसी के पास नहीं है। इससे पड़ोसी और दुश्मन देश चौंक गए हैं और वे भी अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने और आधुनिक पनडुब्बियों का इंतजाम करने में जुट गए हैं।

अमेरिकी नौसेना ने कर दिया चीन की पनडुब्बी का खुलासा

अमेरिकी नौसेना खुफिया कार्यालय के खुफिया निदेशक और नौसेना कमांडर रियर एडमिरल माइक ब्रूक्स ने मार्च की शुरुआत में अमेरिका- चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग के समक्ष गवाही देते हुए, पीएलएएन के पनडुब्बी बेड़े के पैमाने और क्षमता की एक खतरनाक तस्वीर पेश की थी।

चीन की पनडुब्बी सेना 2027 में 70 नौकाओं तक पहुंच जाएगी

उनका अनुमान है कि चीन की पनडुब्बी सेना 2027 तक लगभग 70 नौकाओं तक पहुंच जाएगी, जो वर्तमान में 60 से अधिक है। इस संख्या में छह नई निर्देशित मिसाइल वाली परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियां (एसएसजीएन), तीन छोटी श्रेणी की एसएसएन और दो एसएसबीएन शामिल हो सकती हैं। यदि पीएलएएन अगले दो वर्षों में ग्यारह परमाणु-संचालित पनडुब्बियां शामिल कर लेता है तो यह निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

साल 2035 तक चीन के पास 80 पनडुब्बियां होंगी: ब्रूक्स

ब्रूक्स ने भविष्यवाणी की है कि 2035 तक, पीएलएएन के पास 80 पनडुब्बियां हो सकती हैं , जिनमें से आधी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली होंगी। उन्होंने इसे 'सैन्य संरचना में एक बड़ा बदलाव" बताया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तीव्र वृद्धि उस समय के तुरंत बाद हुई है जब अमेरिकी नौसेना (यूएसएन) के एसएसएन बेड़े की संख्या 2030 में घट कर 46 जहाजों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी। ऐसा माना जाता है कि चीन प्रतिवर्ष औसतन तीन नए एसएसएन लॉन्च कर रहा है, जबकि अमेरिका में प्रति वर्ष 1.3 से अधिक नौकाएं लॉन्च नहीं हो रही हैं।

चाहे कितना भी मना करे, खुलासा तो हो ही गया

चीन लगातार इस बात का खुलासा करने से इनकार कर रहा है कि वह किस प्रकार की नई पनडुब्बियां विकसित कर रहा है। स्वाभाविक रूप से, जब भी कोई नई श्रेणी सामने आती है, तो अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि, एक बात निर्विवाद है, और वह है चीन द्वारा नई पनडुब्बियों के निर्माण की तीव्र गति। पिछले पांच बरसों के दौरान आठ अलग-अलग श्रेणियों की लगभग 15 से 20 पनडुब्बियां लॉन्च की जा चुकी हैं।

उपग्रह चित्रों के कारण इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठा

चीन वर्तमान में इस तरह के घातक पनडुब्बी हथियारों के उत्पादन के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और नए हथियार नियमित रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीनी पनडुब्बियों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, लेकिन 31 मई को शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड में फिटिंग-आउट बेसिन में एक रहस्यमय नए प्रकार की पनडुब्बी के अस्तित्व का पता चलने पर उपग्रह चित्रों से इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठा। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पाल नहीं है, जिसे पुराने समय में 'कॉनिंग टॉवर' कहा जाता था। जियांगनान शिपयार्ड में नाव का स्थान दिलचस्प है, क्योंकि इस साइट पर पहले कभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण नहीं किया गया है ।

प्रतिरोध कम करने के लिए इस संरचना को चुना गया होगा

रिपोर्ट के लेखक और पनडुब्बियों के विशेषज्ञ एच.आई. सटन ने टिप्पणी की, 'इस पनडुब्बी की मुख्य विशिष्ट विशेषताएं इसका चिकना धनुषाकार अगला भाग, X-आकार के पतवार और न्यूनतम पाल हैं। चीन ने पहले भी पाल रहित पनडुब्बियों पर प्रयोग किए हैं , जिनमें से एक इसी कारखाने में बनाई जा रही है।" उन्होंने कहा कि प्रतिरोध को कम करने के लिए संभवतः इस संरचना को चुना गया है।

120 मीटर लंबी और 10-11 मीटर चौड़ी है यह पनडुब्बी

सटन ने कहा कि यह पनडुब्बी लगभग 120 मीटर लंबी और लगभग 10-11 मीटर चौड़ी है। यह निस्संदेह एक नई श्रेणी की पनडुब्बी है, हालांकि यह निश्चित रूप से परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) नहीं है। सटन ने बताया कि लगभग उसी समय, एक और पनडुब्बी का प्रक्षेपण लियाओनिंग के हुलुदाओ शिपयार्ड में किया गया होगा, जो पारंपरिक रूप से परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के निर्माण का केंद्र है ।

हुलुदाओ पनडुब्बी शंघाई वाली पनडुब्बी से थोड़ी छोटी व चौड़ी

इस पनडुब्बी को पहली बार फरवरी में देखा गया था, और विश्लेषकों ने तुरंत इसे बहुप्रतीक्षित टाइप 095 परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बी मान लिया था। हालांकि, हुलुदाओ पनडुब्बी शंघाई वाली पनडुब्बी से थोड़ी छोटी लेकिन चौड़ी है। इसका मतलब है कि अब यह बहस का विषय है कि इन दो थोड़े अलग-अलग डिजाइनों में से वास्तव में नई टाइप 095 पनडुब्बी कौन सी है।

नए पोत के लिए 'परमाणु एआईपी' की संभावना कम

सटन कहते ​हैं चीन एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जो कम शक्ति वाले परमाणु रिएक्टर को एआईपी के रूप में कार्य करने के लिए जोड़ती है। इस प्रकार की इकाई को अपनाने वाला पहला चीनी पोत टाइप 041 झोउ श्रेणी का था, जिसे 2024 में वुहान के वुचांग शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। सटन ने निष्कर्ष निकाला है कि शंघाई में इस नए पोत के लिए 'परमाणु एआईपी] की संभावना कम ही है।

ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गहरे समुद्र में डिज़ाइन किए जाएंगे

भविष्य की बात करें तो, 2040 के दशक की शुरुआत तक चीन के पास 20-30 नए श्रेणी के एसएसजीएन और एसएसबीएन सेवा में हो सकते हैं। ब्रूक्स ने गवाही देते हुए कहा, 'ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गहरे समुद्र में संचालन और प्रथम द्वीप श्रृंखला से परे निरंतर उपस्थिति के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे, जो पीएलए नौसेना की पनडुब्बी परिचालन क्षमताओं में एक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।' बेशक, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को महत्व देने वाला चीन अकेला देश नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया 3 पुरानी वर्जीनिया श्रेणी की एसएसएन खरीदेगा

ऑस्ट्रेलिया भी इन पनडुब्बियों की अहमियत समझता है, यही वजह है कि उसने फ्रांस द्वारा डिज़ाइन की गई पारंपरिक रूप से संचालित हमलावर पनडुब्बियों को त्याग दिया और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर एसएसएन (ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय नौसेना) का बेड़ा अपनाने का फैसला किया। त्रिपक्षीय एयूकेयूएस समझौते के पहले चरण के तहत, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अमेरिका से तीन पुरानी वर्जीनिया श्रेणी की एसएसएन खरीदने की उम्मीद है। दूसरे चरण में, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को अपने और रॉयल नेवी दोनों के लिए निर्मित नई एसएसएन-एयूकेयूएस नौकाएं प्राप्त होंगी।

दक्षिण कोरिया भी परमाणु पनडुब्बी विकसित कर रहा

दक्षिण कोरिया ने भी अमेरिका से तकनीकी सहयोग लेकर स्वदेशी परियोजना के माध्यम से परमाणु पनडुब्बी (एसएसएन) विकसित करने का निर्णय लिया है। उसने 26 मई को एसएसएन विकसित करने की अपनी योजना औपचारिक रूप से शुरू की, जिसका लक्ष्य 2030 के दशक के अंत तक अपनी पहली पनडुब्बी को सेवा में शामिल करना है। नौसेना चार पनडुब्बियां चाहती है , और रक्षा मंत्रालय का तर्क है, "परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में मौजूदा डीजल पनडुब्बियों की तुलना में परिचालन क्षमताएं काफी अधिक हैं।

सियोल एसएसएन अपनाना चाहता है

सियोल में सुंगक्युन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटजी के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. किम जे येओप ने एएनआई को बताया कि सियोल एसएसएन अपनाना चाहता है, क्योंकि उसे "प्योंगयांग के पनडुब्बी-प्रसारित बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करना होगा, और चीन जैसी पड़ोसी शक्तियों के खिलाफ अत्यधिक टिकाऊ निवारक क्षमता रखनी होगी।

चीन ने पनडुब्बी डिजाइन के मामले में तरक्की की

पनडुब्बी डिजाइन के मामले में चीन ने काफी प्रगति की है। अमेरिकी नौसेना के पनडुब्बी बलों के कमांडर वाइस एडमिरल रिचर्ड सेफ ने ब्रूक्स के साथ उसी सुनवाई में गवाही दी कि चीन की नई टाइप 095 एसएसएन 'क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके हितों के लिए बहुआयामी खतरा पैदा करती है। ये अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां दुर्जेय हैं, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो अमेरिकी नौसेना के लंबे समय से चले आ रहे समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देती हैं।' (इनपुट : ANI )

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Published on:

23 Jun 2026 01:49 pm

Hindi News / World / China Navy: चीन ने पानी में ताकत दिखाई, घातक पनडुब्बियों की संख्या और रेंज बढ़ाई,पड़ोसी देश चौंके

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