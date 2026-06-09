ताइवान के आसपास फिर दिखी चीनी सेना की हलचल, 1 विमान और 15 जहाजों की मौजूदगी दर्ज

सोमवार को ताइवान के आसपास दो चीनी विमान, छह नौसैनिक जहाज और सात सरकारी जहाज देखे गए थे। उस समय दोनों विमान ताइवान के पूर्वी ADIZ में एंटर हुए थे। दूसरी ओर, ताइवान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिशों में भी जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाल ही में नए समुद्री परीक्षणों के लिए काओह्सियुंग बंदरगाह से रवाना हुई। इस दौरान पनडुब्बी को पानी के अंदर चलाने और गोता लगाने से जुड़े कई जरूरी टेस्ट किए गए। बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी का 15वां समुद्री परीक्षण और नौवां अंडरवॉटर टेस्ट था।