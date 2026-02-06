ताइवान को घेरने में जुटा चीन, समंदर और आसमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी हलचल

यह कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से चीन की सैन्य गतिविधियां ताइवान के आसपास काफी बढ़ गई हैं। बुधवार को ताइवान ने 13 चीनी सैन्य विमानों और छह चीनी नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों का पता लगाया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन 13 में से 11 विमानों ने मध्य रेखा पार की और ताइवान के उत्तरी तथा दक्षिण-पश्चिमी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में प्रवेश किया।