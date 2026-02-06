नेपाल में दर्दनाक हादसा: 200 मीटर खाई में गिरी बारातियों की बस, 8 की मौत 45 घायल

Nepal Bus Accident News: नेपाल के बैतड़ी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है, यहां दुल्हन के घर से लौट रही बारातियों से भरी बस गुरुवार रात करीब 8 बजे पुरचौड़ी नगरपालिका क्षेत्र में 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर युवा और मध्यम आयु के लोग शामिल हैं, जो खुशी के मौके से वापस लौट रहे थे।