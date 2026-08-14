ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, कैमरून में 16 लोगों की मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो चिंताजनक विषय है। आए दिन ही कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कोई कमी नहीं हो रही है। अब रोड एक्सीडेंट का एक मामला कैमरून (Cameroon) में सामने आया है। आज, शुक्रवार, 14 अगस्त को देश में एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) की घटना सामने आई है।