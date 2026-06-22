रूस-यूक्रेन युद्ध में फिर बढ़ा तनाव, एक-दूसरे पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 6 की मौत

Russia Ukraine War Latest Update: 24 फरवरी, 2022 से शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर दोनों देशों ने एक-दूसरे पर भीषण अटैक किया है। रूस ने दावा किया है कि उसने मॉस्को की ओर बढ़ रहे 84 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के बीच मासूम लोगों की जान जा रही है।