खालिस्तानी आतंकी खतरे को लेकर इंटेलिजेंस अलर्ट, दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा बढ़ी

खुफिया सूत्रों का कहना है कि लाल किला परिसर और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से आतंकवादी संगठनों के संभावित निशाने पर रहा है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है और अधिकारियों ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।खबर अपडेट की जा रही है।