जिस मामा-मामी के भरोसे विशाल अग्रवाल शादी के लिए हुए थे राजी, उन्होंने पुलिस को बताया सिया और केतन का सच

सूत्रों के मुताबिक, सिया के भाई साहिल गोयल ने पुलिस को बताया कि चेतन चौधरी से उसकी पहचान क्रिकेट के जरिए हुई थी। वहीं, सिया के माता-पिता पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें चेतन और सिया के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ, विशाल अग्रवाल का दावा है कि न तो उन्हें और न ही उनके बेटे केतन को इस रिश्ते की भनक थी। हालांकि, केतन ने एक बार यह जरूर बताया था कि सिया का फोन कई-कई घंटे तक लगातार व्यस्त रहता था।