राहुल गांधी के बयानों पर भड़के हिमंत सरमा, बोले- लगातार चुनावी हार से मानसिक संतुलन बिगड़ गया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कई चुनावी हार के बाद राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक बयानों में कांग्रेस की कई चुनावी हार के बाद की निराशा झलकती है। सरमा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनावों में हार के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।