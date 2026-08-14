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राहुल गांधी के बयानों पर भड़के हिमंत सरमा, बोले- लगातार चुनावी हार से मानसिक संतुलन बिगड़ गया

BJP Congress Clash: गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लगातार चुनावी हार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के हालिया बयानों पर सवाल उठाए।
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भारत

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Rakesh Mishra

Aug 14, 2026

Himanta Sarma

हिमंता सरमा। फोटो- आईएएनएस

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कई चुनावी हार के बाद राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक बयानों में कांग्रेस की कई चुनावी हार के बाद की निराशा झलकती है। सरमा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनावों में हार के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

निशाने पर भाजपा सरकार

सरमा की यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच बढ़ते टकराव के बीच आई है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकतंत्र, चुनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र और भाजपा सरकारों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सरकार की आलोचना तेज कर दी है, जिसमें चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थिति को लेकर सवाल उठाना भी शामिल है। शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गश्त करने से रोका था। हालांकि सरकार ने उनके इस आरोप को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया।

राहुल गांधी के राजनीतिक बयानों की आलोचना

असम के मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राजनीतिक बयानों और व्यवहार की तीखी आलोचना की है। 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' में हुई बातचीत के बाद उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की। इस सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थीं। सरमा ने कांग्रेस नेतृत्व पर 'शालीनता की सारी हदें पार करने' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक मित्र देश की महिला नेता के बारे में की गई टिप्पणी राजनीतिक रूप से अशोभनीय थी और इससे भारत के विदेशी संबंधों पर असर पड़ सकता है।

'सनकी व्यक्ति' करार दिया था

2026 के असम चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिमंता सरमा पर भ्रष्टाचार और नफरत फैलाने का आरोप लगाया था, जबकि असम के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया था। हाल के महीनों में सरमा ने कई बार कड़े शब्दों में गांधी पर निशाना साधा है। अप्रेल में जब उन पर यह आरोप लगा कि असम सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कांग्रेस नेता को 'सनकी व्यक्ति' करार दिया था।

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Nirmal Ghosh

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Updated on:

14 Aug 2026 09:07 pm

Published on:

14 Aug 2026 09:07 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के बयानों पर भड़के हिमंत सरमा, बोले- लगातार चुनावी हार से मानसिक संतुलन बिगड़ गया

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