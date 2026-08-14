अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक देना होगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

Rahul Gandhi Amit Shah Remarks: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोकसभा में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) ने शुक्रवार को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। उन्हें 28 अगस्त तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यह मामला लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की ओर से अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।