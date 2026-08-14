‘गलत हरकत की तो नक्शे से मिटा देंगे’, IWT धमकी पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब

Indus Waters Treaty: राजनीतिक दलों के नेताओं ने सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर इस्लामाबाद की "धमकी" पर कड़ी प्रतिक्रिया और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने "कोई भी गलत हरकत की, तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा।" ये प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उस "सीधी धमकी" के बाद आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश पानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह देश की 'रेड लाइन' है।