हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का अल्टीमेटम, लेबनान में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, दो लोगों की मौत और कई घायल

दूसरी ओर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस समझौते का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे विस्थापित लोगों की घर वापसी का रास्ता खुलेगा और देश की संप्रभुता मजबूत होगी। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता, तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में तैनात रहेगी। यानी एक ओर शांति समझौते की बात हो रही है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह चेतावनी दे रहा है।