डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना को बताया कमजोर, कहा – ‘ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागने की ताकत हुई बेहद कम’

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुलेमानी उन सड़क किनारे लगाए गए बमों के लिए ज़िम्मेदार था जिनसे अमेरिकी सैनिक अपंग हो गए थे। उन्होंने कहा, "जब आप किसी युवा पुरुष या महिला को बिना पैरों या बिना हाथों के या बिना चेहरे के घूमते हुए देखते हैं, तो ऐसा सड़क किनारे लगाए गए बम की वजह से हुआ होता है, जिसे जनरल सुलेमानी ने बनाया था और जिसे मैंने अपने पहले कार्यकाल में मार गिराया था। लोगों का कहना था कि सुलेमानी की हत्या पिछले सौ सालों में हुई सबसे बड़ी घटना है। अली खामेनेई और ईरान के बाकी सभी लोग इससे खुश थे क्योंकि वो भी सुलेमानी से डरते थे।"