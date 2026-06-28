Saudi Arab Helicopter Crash: तेल कंपनी ‘सऊदी अरामको’ का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

Saudi Arab Helicopter Crash Latest Update: सऊदी अरब रास तनुरा से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो यहां अरामको का एक हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है वह उड़ान भर रहा था, तभी ये हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक सऊदी नागरिक बताए जा रहे हैं।