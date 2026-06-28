28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Saudi Arab Helicopter Crash: तेल कंपनी ‘सऊदी अरामको’ का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

Saudi Arab Helicopter Crash Update: सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसा किस कारण हुआ इसकी जांच की जा जारी है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 28, 2026

Saudi Arab Helicopter Crash

सऊदी अरब के रास तनुरा में हेलीकॉप्टर क्रैश (इमेज सोर्स: Osint World एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Saudi Arab Helicopter Crash Latest Update: सऊदी अरब रास तनुरा से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो यहां अरामको का एक हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है वह उड़ान भर रहा था, तभी ये हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक सऊदी नागरिक बताए जा रहे हैं।

दुर्घटना की वजह साफ नहीं

हादसा ऐसे समय हुआ है जब अरामको ने हाल ही में रास तनुरा टर्मिनल से कच्चे तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। इससे पहले उसे चार महीने के लिए बंद कर दिया गया था। बता दें रास तनुरा, सऊदी अरब के सबसे अहम तेल केंद्रों में से एक है।

वहीं दुर्घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। शुरुआती जांच में किसी तकनीकी खराबी, मौसम या अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके।

अपडेट जारी है…

इजराइल-लेबनान डील को हिज्बुल्लाह ने ठुकराया, कहा- यह देश में भाई-भाई के बीच लड़ाई कराने वाला सौदा

ये भी पढ़ें
Israel Lebanon agreement

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 06:42 pm

Published on:

28 Jun 2026 06:32 pm

Hindi News / World / Saudi Arab Helicopter Crash: तेल कंपनी ‘सऊदी अरामको’ का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका फिर से हमला करने को तैयार, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी फाइनल वॉर्निंग

US Iran conflict
विदेश

अमेरिकी दौरे से पहले इराक में चला ऑपरेशन, पूर्व प्रधानमंत्री शिया अल-सुदानी के कई करीबी नेताओं को किया गया गिरफ्तार

Mohammed Shia al-Sudani
विदेश

Israel Defense Deal: फिलिस्तीन,ईरान और लेबनान की परवाह किए बिना इजरायल ने दो मुस्लिम देशों को एडवांस मिलिट्री सिस्टम बेचा

Israel Saudi Arabia defense deal News
विदेश

Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, सिविलियन प्लेन क्रैश में 11 लोगों की मौत

France Plane Crash
विदेश

इजराइल-लेबनान डील को हिज्बुल्लाह ने ठुकराया, कहा- यह देश में भाई-भाई के बीच लड़ाई कराने वाला सौदा

Israel Lebanon agreement
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.