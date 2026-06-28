Saudi Arab Helicopter Crash: तेल कंपनी ‘सऊदी अरामको’ का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

सऊदी अरब के रास तनुरा में हेलीकॉप्टर क्रैश (इमेज सोर्स: Osint World एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Saudi Arab Helicopter Crash Latest Update: सऊदी अरब रास तनुरा से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो यहां अरामको का एक हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है वह उड़ान भर रहा था, तभी ये हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक सऊदी नागरिक बताए जा रहे हैं।
हादसा ऐसे समय हुआ है जब अरामको ने हाल ही में रास तनुरा टर्मिनल से कच्चे तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। इससे पहले उसे चार महीने के लिए बंद कर दिया गया था। बता दें रास तनुरा, सऊदी अरब के सबसे अहम तेल केंद्रों में से एक है।
वहीं दुर्घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। शुरुआती जांच में किसी तकनीकी खराबी, मौसम या अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके।
अपडेट जारी है…
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