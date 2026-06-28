इजराइल-लेबनान डील को हिज्बुल्लाह ने ठुकराया, कहा- यह देश में भाई-भाई के बीच लड़ाई कराने वाला सौदा

हसन फदलल्लाह ने कहा कि यह डील लेबनान के अंदर भाई-भाई की लड़ाई को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा कि हिज्बुल्लाह लंबे समय से इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रहा है। कई लोग इसे देश की सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। अचानक हथियार छुड़वाने से समर्थकों में गुस्सा फैल सकता है।