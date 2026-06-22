‘हम पीछे नहीं हटेंगे’, लेबनान में सीजफायर के बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने खींची नई रेड लाइन

दूसरी तरफ लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, यह बातचीत सीजफायर को मजबूत करने इजरायली हमलों को कैसे कम किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा हुई है।