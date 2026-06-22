22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम पीछे नहीं हटेंगे’, लेबनान में सीजफायर के बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने खींची नई रेड लाइन

Israel Lebanon Ceasefire: लेबनान में सीजफायर को लेकर नई कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने से इनकार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 22, 2026

Lebanon Ceasefire Talks, Gideon Saar, Israel Lebanon Ceasefire, Lebanon President Joseph Aoun, JD Vance, Qatar Prime Minister, Israel Hezbollah Conflict,

इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Lebanon Ceasefire Talks: लेबनान में सीजफायर को लेकर चल रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल अब और सख्त होता नजर आ रहा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस बात को साफ कर दिया है कि इजरायली सरकार दक्षिणी लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन से अपनी सेना को नहीं हटाएगी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स बातचीत के बाद सार ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि इजरायल सीजफायर का सम्मान करेगा बशर्ते हिजबुल्लाह भी इसका उल्लंघन नहीं करे।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "लेबनान में हमारी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है लेकिन हम सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटेंगे और अपने नागरिकों को हिजबुल्लाह के हमलों या संभावित घुसपैठ के खतरे के सामने नहीं छोड़ सकते हैं।"

हिजबुल्लाह, इजरायल ही नहीं लेबनान के लिए भी खतरा

सार ने आरोप लगाया है कि कई सालों से हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान की संप्रभुता प्रभावित होती रही है। उन्होंने यह भी कहा हिजबुल्लाह केवल इजरायल के लिए ही नहीं इसके साथ-साथ लेबनान के लिए भी बड़ी समस्या है। यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के प्रभाव को खत्म करना ही दोनों देशों के लिए भलाई है।

सीजफायर को मजबूत करने पर हुई बात

दूसरी तरफ लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, यह बातचीत सीजफायर को मजबूत करने इजरायली हमलों को कैसे कम किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा हुई है।

साथ ही सीजफायर को सही तरीके से लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन सेल बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके पीछे की मंशा यह है कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया जा सके साथ ही दोबारा युद्ध जैसी स्थिति पैदा न हों।

लेबनान को सौंपे जा सकते हैं कुछ इलाके

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में चल रही बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों से अपनी सेना हटा सकता है। हालांकि इसके लिए इजरायल की शर्त है कि उन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए और वहां की जिम्मेदारी लेबनानी सेना संभालेगी।

हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इजरायल के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सहयोगी नहीं चाहते कि इजरायल इस मामले में कोई नरमी दिखाए या पीछे हटे।

US-Iran Islamabad Agreement: अमेरिका और ईरान के बीच शांति! क्या पाकिस्तान नए हालात का लाभ उठा पाएगा?

ये भी पढ़ें
US Iran Peace Talk Gwadar Port Pakistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

22 Jun 2026 03:25 pm

Hindi News / World / ‘हम पीछे नहीं हटेंगे’, लेबनान में सीजफायर के बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने खींची नई रेड लाइन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

रूस-यूक्रेन युद्ध में फिर बढ़ा तनाव, एक-दूसरे पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 6 की मौत

Russia Ukraine War Latest Update
विदेश

UK के एक दशक में 7वें पीएम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ा पद, जानें कीर स्टारमर से पहले कौन-कौन कर चुका है ऐसा

Keir Starmer
विदेश

‘बन गया फाइनल डील का रोडमैप’, अमेरिका-ईरान की सफल वार्ता के बाद पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने दी बड़ी खुशखबरी

US Iran Talks, US Iran Talks Switzerland, US Iran Deal, Shehbaz Sharif, Iran US Negotiations, Switzerland Talks, US Iran Agreement, Iran Nuclear Talks, Pakistan Mediation,
विदेश

ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन-कौन हैं प्रमुख दावेदार

UK Next PM News
विदेश

इजरायली PM नेतन्याहू ने खारिज किया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा- हम संप्रभु देश, खुद निर्णय लेते हैं

Israeli PM Benjamin Netanyahu and US President Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.