लेबनान में सीजफायर के लिए तैयार इजरायल! पीएम नेतन्याहू ने हमले रोकने का दिया आदेश, लेकिन रखी यह बड़ी शर्त

इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 4,057 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12,121 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी लेबनान रहा है।