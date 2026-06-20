लेबनान को लेकर बढ़ा विवाद, ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका-इजरायल पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप

West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। लेबनान में सीजफायर को लेकर जारी विवाद के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान किया है। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने अमेरिका और इजरायल पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रहने और इजरायली सेना के पीछे नहीं हटने के कारण यह कदम उठाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।