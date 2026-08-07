सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई साइन, जानिए भारत के लिए क्या मायने

उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि इस एग्रीमेंट का मकसद किसी भी अटैक के खिलाफ कलेक्टिव डिटरेंस को मजबूत करना है और यह तय करता है कि तीनों में से किसी के भी खिलाफ हथियारबंद हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

हालांकि स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हर एक ने क्या कमिटमेंट या जिम्मेदारियां मानी हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि इस पैक्ट का मकसद उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी को मजबूत करना और इलाके और उसके बाहर शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है।

एक तुर्किए अधिकारी ने कहा कि यह एग्रीमेंट डिफेंसिव था, किसी खास सेक्टर के खिलाफ नहीं था, दूसरे इलाके के देशों के लिए खुला था, और इसने किसी भी मौजूदा बाइलेटरल या मल्टीलेटरल अरेंजमेंट को खत्म या रिप्लेस नहीं किया।