Argentina’s private property bill: अर्जेंटीना में प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल पर बवाल, संसद के बाहर प्रदर्शन; जानिए क्यों हो रहा विरोध

Argentina Property Bill: प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल के विरोध में गुरुवार को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित संसद (नेशनल कांग्रेस) के बाहर ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इसी दौरान सीनेट में इस विवादास्पद विधेयक पर बहस चल रही थी। प्रदर्शनकारी अर्जेंटीना के झंडे और बिल के खिलाफ बैनर लेकर संसद के आसपास एकत्र हुए। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सुरक्षाबल पहले से ही भारी संख्या में मुस्तैद थे। इतना ही नहीं, संसद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षाबलों ने संसद भवन के चारों ओर बैरिकेड भी लगा दिए थे। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति जेवियर माइली की सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया, जबकि सीनेट के भीतर सांसद इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। यह प्रदर्शन जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर, अर्जेंटीना वर्कर्स सेंट्रल और यूनियन ऑफ वर्कर्स ऑफ द पॉपुलर इकोनॉमी से जुड़े सामाजिक संगठनों ने किया।