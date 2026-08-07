यमन में हूती विद्रोहियों का ड्रोन हमला, 18 सैनिकों की गई जान, एक दिन पहले सऊदी के तेल टैंकर पर किया था अटैक

इससे पहले गुरुवार को हूतियों ने यानबू के पास उत्तरी रेड सी में सऊदी तेल टैंकर वफा पर भी मिसाइल हमले का दावा किया था। प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हमला सटीक था। जुलाई 22 से शुरू हुए समुद्री अभियान में उन्होंने अब तक आठ सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है।