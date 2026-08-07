मेटा की सफाई, हर साल स्कैम विज्ञापनों से कमाए 7 बिलियन

मार्क ज़ुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) की कंपनी मेटा (Meta) जो फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और वॉट्सऐप (WhatsApp) की पेरेंट कंपनी है, यह दावा करती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए जमकर पैसा खर्च कर रही है। लेकिन सच कुछ और ही है। कंपनी ने भारत सरकार (Indian Government) के सामने स्वीकार किया है कि खास तरह के कंटेंट को उसके प्लेटफॉर्म पर 'बूस्ट' (ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने) के लिए बड़ी रकम चुकाई गई है। मेटा पर सकाम विज्ञापनों से कमाई के आरोप लगते रहे हैं। दो अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा सालाना विज्ञापन राजस्व का लगभग 10% हिस्सा और लगभग 7 बिलियन डॉलर की कमाई स्कैम विज्ञापनों से कर रही है।