Explainer: वॉट्सऐप के यूज़रनेम फीचर पर रोक लगाने के पीछे सरकार को किस बात की है चिंता?

भारत सरकार (Government of India) के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा (Meta) के मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) से उसके नए यूज़रनेम फीचर के रोलआउट पर फिलहाल रोक लगाने और इस विषय में तीन दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। हालांकि कंपनी के अनुसार उसने यह फीचर अभी पूरी तरह लॉन्च नहीं किया है। इसके बावजूद जानना ज़रूरी है कि सरकार को रोक लगाने जैसा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस फीचर से जुड़ी उसकी क्या चिंता है।