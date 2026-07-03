उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने की कमान किसे? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर सकते हैं तय

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन की 'नवीन' टीम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अभी माना जा रहा है कि विनोद तावड़े, सुनील बंसल और तरुण चुघ को केंद्र स्तर पर बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती रहेगी। वहीं टीम में कई नए चेहरे भी शामिल होने की संभावना है। ऐसे में एक चुनावी राजनीति अनुभवी के साथ ही दो नए सहयोगियों को प्रभारी के तौर पर लगाया जा सकता है। पार्टी नए प्रभारी लगाने से पहले यूपी के जातीय समीकरण को भी टटोल सकती है। हालांकि यूपी का ज़िम्मा किसे सौंपा जाए, आलाकमान के सामने यह एक बड़ा सवाल है।