NTA में होगा बड़ा बदलाव: 600 एक्सपर्ट्स हटाए गए, पेपर जांच से लेकर सुरक्षा तक बदलेंगे ये 10 नियम

NTA Examination System: यूजीसी-नेट और नीट-यूजी समेत कई परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। इसके तहत 600 विशेषज्ञों को हटाया गया है। नए अधिकारियों और विशेषज्ञों को जोड़ा जा रहा है और प्रश्नपत्रों की जांच से लेकर NTA के कार्यालय की सुरक्षा तक व्यवस्था बदली जाएगी।