कैप्टन स्मित की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा- शायद उनकी सहानुभूति दूसरे पायलट के साथ

तुहिन सिन्हा ने आगे कहा कि आज ड्रग्स फ्री इंडिया की दिशा में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवप्रीत सिंह विश्व का एक बड़ा नार्को टेररिस्ट है, जो कि नाम बदलकर तुर्की में छुपा था। शनिवार को उसका डेपोटेशन सफलतापूर्वक हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2029 तक पूरी तरह से नारको टेरेरिज्म को भारत से समाप्त किया जाएगा। उस दिशा में ये यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। नारको टेररिज्म के समाप्त होने के उपरांत 2047 तक भारत पूरी तरह से नशा मुक्त होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत का एक लक्ष्य दिया था और अपनी दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प और कर्मठता से समय पर तरीके से उस लक्ष्य को हासिल किया। उसी तरह से ड्रग्स मुक्त भारत का लक्ष्य भी बहुत जल्द भारत हासिल करने वाला है और ये एक बार फिर मोदी सरकार की पॉलिटिकल विल पावर को दर्शाता है।