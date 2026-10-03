’15 दिन की रेकी और 5 करोड़ का सौदा’ शिवसेना नेता प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड पर सुषमा अंधारे का सनसनीखेज दावा

पत्रकार वार्ता में सुषमा अंधारे ने दिशा सालियान की मौत के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की एफआईआर उनके पास है और उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर में आदित्य ठाकरे का नाम है तो वह राजनीति छोड़ देंगी। यह बयान उन्होंने नितेश राणे की ओर से आदित्य ठाकरे का नाम लिए जाने के संदर्भ में दिया। अंधारे ने दिशा सालियान की मौत से जुड़े कुछ दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कुछ और बातें भी कहना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल रुक रही हैं। प्रदीप पूर्णेकर हत्या मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ ही वारदात के पीछे की पूरी कड़ी और संभावित साजिश की जांच कर रही है।