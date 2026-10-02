प्रदीप पूर्णेकर की हत्या से पहले क्या हुआ था उस कमरे में? बेटे राम के बयान से सामने आया नया घटनाक्रम

घटना के समय उनके कार्यकर्ता नवरात्र उत्सव के लिए चंदा जुटाने इलाके में गए हुए थे। हाल में ऑपरेशन होने के कारण पूर्णेकर चंदा जुटाने नहीं गए थे और कार्यालय में पप्या शिंदे के साथ थे। इसी दौरान चार हमलावर कार्यालय में घुसे और गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रदीप पूर्णेकर के बेटे राम पूर्णेकर ने शिवसेना की नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अब अपने पूरक बयान में राम ने एक युवती और दो युवकों से जुड़ी घटना का भी जिक्र किया है।