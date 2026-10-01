प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, आरोपी के भांजे और ठाणे की युवती के नाम पर मिलीं हत्या में इस्तेमाल कारें

पुलिस के अनुसार, हत्या के मामले में कुल पांच आरोपियों में से चार की पहचान हो चुकी है। इनमें पप्या शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के साथ जब्त की गई दोनों कारों और अन्य संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसआईटी की जांच में हत्या की पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पूर्णेकर पर मंगलवार रात उनके गणेश नगर स्थित कार्यालय के पास गोली मारने के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल पूर्णेकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।