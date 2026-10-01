‘उम्र प्यार तय नहीं करती’, 35 की महिला और 25 के लड़के की कहानी लेकर आईं अदिति देव शर्मा, आते ही टीवी पर छाया ये शो

Shayad Yahi Hai Pyaar Story: कलर्स की लिमिटेड सीरीज ‘शायद यही है प्यार’ प्यार और रिश्तों को लेकर बनी पारंपरिक सोच पर सवाल उठाती है। शो की कहानी 35 साल की प्रीति अरोड़ा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने करियर में कामयाब और आत्मनिर्भर है, लेकिन शादी और घर बसाने को लेकर परिवार और समाज की उम्मीदों का सामना कर रही है। कहानी में उस वक्त नया मोड़ आता है, जब उसकी जिंदगी में 25 साल का आरव आता है, जो उससे 10 साल छोटा है। दरअसल, ये सीरियल की टीवी पर आते ही छा गया है, दर्शक इसे काफी पसंद कर रहे है।