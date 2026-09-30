‘व्हीलचेयर पर रहूं तब भी अनुपमा बनना चाहूंगी’, रुपाली गांगुली ने बताया शो छोड़ने का नहीं है इरादा

बता दें कि रूपाली दिवंगत फिल्ममेकर अनिल गांगुली की बेटी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा है, तो उन्होंने कहा, "मुझे टीवी एक्टर होने पर बहुत गर्व है। एक समय था जब हमें कमतर आंका जाता था, लेकिन आज वही लोग टेलीविजन पर हमारे काम की तारीफ करते हैं। मुझे यकीन है कि टीवी बदल गया है, कई जरूरी कहानियां दिखाई जा रही हैं। अब कई महिला किरदार ऐसे हैं जो आप और मेरी तरह आम इंसान हैं।"