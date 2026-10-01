काजी तौकीर के ‘लॉलीपॉप’ डायलॉग पर फिर छिड़ा विवाद, भड़कीं कनिका मान तो ऋतिक रोशन के किरदार का दिया हवाला

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के घर में कंटेस्टेंट काजी तौकीर एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हालिया एपिसोड में काजी के पुराने ‘लॉलीपॉप’ कमेंट को लेकर कनिका मान के साथ उनकी बहस देखने को मिली। इस दौरान काजी ने अपने बयान की सफाई देते हुए बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' के किरदार का हवाला दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।