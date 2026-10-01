‘हे भगवान, मैंने क्या कर दिया!’ जब सोनम कपूर को बंदूक लगने पर घबरा गए थे जिम सर्भ

राम माधवानी के निर्देशन में बनी 'नीरजा' 2016 में रिलीज हुई थी। इस बायोपिक में एक्ट्रेस सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म में जिम सर्भ उन आतंकवादियों में से एक थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन को याद करते हुए जिम सर्भ ने बताया कि गलती से सोनम कपूर को बंदूक लग गई थी। "शूटिंग के पहले दिन एक हादसा हो गया। गलती से बंदूक सोनम कपूर के मुंह पर लग गई। मैंने खुद से कहा, 'हे भगवान, मैंने क्या कर दिया?' मैं उस घबराहट और बेचैनी को कभी नहीं भूल सकता। हालांकि, सोनम ने इसे बहुत अच्छे से लिया और बाकी लोग भी मेरे काम का मजा ले रहे थे; अच्छी बात है कि मुझे मेरी पहली फिल्म से निकाला नहीं गया, वरना आज हम यहां नहीं होते।"