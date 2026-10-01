‘बदनाम करना बंद करो’, आम्रपाली दुबे के ‘लॉलीपॉप लागेलु’ डांस पर काजी की टीम का पलटवार- ‘डबल मीनिंग क्यों?’

Lollipop Lagelu Controversy: बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को लेकर शुरू हुआ ‘लॉलीपॉप’ विवाद अब और बढ़ता नजर आ रहा है। काजी की टीम ने नागिन फेम कनिका मान और भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की आपत्तियों पर पलटवार किया है। टीम ने आरोप लगाया कि काजी को बार-बार टारगेट और बदनाम किया जा रहा है। साथ ही, आम्रपाली के ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने पर डांस वीडियो का जिक्र करते हुए पूछा कि काजी के मामले में उसी शब्द को अलग संदर्भ में क्यों देखा जा रहा है।