सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ से कितना अलग है वीरेंद्र सहवाग का ‘राइज एंड फॉल 2’, जानें दोनों में क्या है अंतर?

इन दोनों शोज को साथ देखने पर एक बात साफ नजर आती है कि रियलिटी एंटरटेनमेंट अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। टीवी पर लंबे समय से चले आ रहे घर वाले फॉर्मेट के साथ अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे गेम लेकर आ रहे हैं, जहां पावर, रणनीति और गेमप्ले कहानी का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। इनमें 'राइज एंड फॉल', 'द ट्रेटर्स', 'लॉकअप', 'पति-पत्नी और पंगा' और 'अलाइंस' जैसे शोज हैं, यूजर्स जिनको जिनको देखना पसंद कर रहे हैं।